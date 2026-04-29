Ensemble Phocea Vagues Sonores Salle Jacques Prévert Martigues
Ensemble Phocea Vagues Sonores Salle Jacques Prévert Martigues dimanche 3 mai 2026.
Martigues
Ensemble Phocea Vagues Sonores
Dimanche 3 mai 2026 de 19h à 20h. Salle Jacques Prévert Boulevard Edouard Hériot Martigues Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-03 19:00:00
fin : 2026-05-03 20:00:00
Date(s) :
2026-05-03
Concert de l’ensemble Phocéa. 15 musiciens sur scène pour des créations de jeunes compositeurs.
L’ensemble Phocéa est constitué de jeunes musiciens du conservatoire national de Région de Marseille ; fondé, porté et dirigé par Raphaël Gillet-Bouvattier et Mila Bellier depuis 2023, cet ensemble a pour vocation de faire découvrir les esthétiques plurielles de jeunes compositeurs.
Ce moment orchestral (15 musiciens) sera l’occasion d’écouter et d’apprécier les créations de la jeune scène contemporaine du sud de la France ! .
Salle Jacques Prévert Boulevard Edouard Hériot Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur ensembleyin@gmail.com
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English :
Concert by the Phocéa ensemble. 15 musicians on stage performing works by young composers.
L’événement Ensemble Phocea Vagues Sonores Martigues a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de Tourisme de Martigues
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