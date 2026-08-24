Informations pratiques

Kembs

Ensemble vocal A Croch’Chœur

Allée Eugène Moser Kembs Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-12-12 17:00:00

fin : 2026-12-13

Date(s) :

2026-12-12

A Croch’Chœur un ensemble vocal au service des mots et des émotions. Il y a 17 ans que l’ensemble vocal A Croch’Chœur a été créé à l’initiative de Christine Baumann. Christine au piano, accompagnée d’Yves Kyburz à la guitare et de Rémy Huttenschmitt à la basse assure la partie musicale. Porté par l’énergie et la complicité de ce trio musical, A Croch’Chœur séduit son public par son intensité et sa générosité. Son répertoire fait vibrer des valeurs universelles amour, fraternité, espoir et paix, des messages plus essentiels que jamais, dans un monde en quête de repères. A travers chaque chanson, les choristes partagent avec enthousiasme des émotions fortes et créés un véritable moment de rencontre avec son public.

Ensemble vocal

Tout public

Durée 1h30 .

Allée Eugène Moser Kembs 68680 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 62 89 10 espacerhenan@kembs.alsace

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English :

L’événement Ensemble vocal A Croch’Chœur Kembs a été mis à jour le 2026-08-24 par Office de tourisme du pays de Saint Louis Huningue