Exposition La Mini l’histoire d’un modèle mythique Kembs

Informations pratiques

Kembs

Exposition « La Mini : l’histoire d’un modèle mythique » – Maison du Patrimoine

59 rue du Maréchal Foch Kembs Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-09-16 14:00:00

fin : 2026-09-16 18:00:00

Date(s) :

2026-09-16 2026-09-23 2026-09-30

Chaque mercredi de 14h à 18h et chaque premier dimanche du mois de 10h à 12h, venez découvrir une exposition sur l’histoire de la fameuse Mini. Véritable icône de l’automobile britannique, la Mini a marqué plusieurs générations grâce à son design unique, son agilité et son histoire riche en succès.

Cette exposition permet aux visiteurs de parcourir l’histoire fascinante de la Mini et à découvrir ses différentes facettes et son évolution au fil des décennies. Conçue à l’origine comme une voiture pratique à l’architecture innovante, elle est devenue au cours des années 1960 une véritable icône de la culture populaire, associée à une génération en quête de liberté. Elle se démarqua par la suite dans les courses automobiles grâce à ses performances surprenantes, lui forgeant une réputation dépassant largement celle d’une voiture de ville utilitaire comme elle avait été pensée initialement.

Chaque période de son histoire est unique et à contribué à lui fabriquer une identité propre qui a fait son succès.

À travers ces pièces de collection prêtées par Mini Beer and Bretzel, on peut retracer l’histoire de la Mini, depuis son lancement à la fin des années 1950 jusqu’à ses versions les plus récentes. Retrouvez une grande variété d’objets de collection : modèles réduits de différentes époques et échelles, trophées de compétitions, pièces de modèles anciens, plaques publicitaires…

Nous vous invitons à venir nombreux découvrir cette exposition originale et conviviale, qui promet de raviver de nombreux souvenirs et de faire naître de nouvelles passions autour de cette voiture devenue une véritable légende. 0 .

59 rue du Maréchal Foch Kembs 68680 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 31 69 88 maisondupatrimoine@kembs.alsace

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English :

L’événement Exposition « La Mini : l’histoire d’un modèle mythique » – Maison du Patrimoine Kembs a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de tourisme du pays de Saint Louis – Huningue