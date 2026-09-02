Exposition La Mini l’histoire d’un modèle mythique Kembs
mercredi 16 septembre 2026 · Kembs
Informations pratiques
Kembs
Exposition « La Mini : l’histoire d’un modèle mythique » – Maison du Patrimoine
59 rue du Maréchal Foch Kembs Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
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Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-09-16 14:00:00
fin : 2026-09-16 18:00:00
Date(s) :
2026-09-16 2026-09-23 2026-09-30
Chaque mercredi de 14h à 18h et chaque premier dimanche du mois de 10h à 12h, venez découvrir une exposition sur l’histoire de la fameuse Mini. Véritable icône de l’automobile britannique, la Mini a marqué plusieurs générations grâce à son design unique, son agilité et son histoire riche en succès.
Cette exposition permet aux visiteurs de parcourir l’histoire fascinante de la Mini et à découvrir ses différentes facettes et son évolution au fil des décennies. Conçue à l’origine comme une voiture pratique à l’architecture innovante, elle est devenue au cours des années 1960 une véritable icône de la culture populaire, associée à une génération en quête de liberté. Elle se démarqua par la suite dans les courses automobiles grâce à ses performances surprenantes, lui forgeant une réputation dépassant largement celle d’une voiture de ville utilitaire comme elle avait été pensée initialement.
Chaque période de son histoire est unique et à contribué à lui fabriquer une identité propre qui a fait son succès.
À travers ces pièces de collection prêtées par Mini Beer and Bretzel, on peut retracer l’histoire de la Mini, depuis son lancement à la fin des années 1950 jusqu’à ses versions les plus récentes. Retrouvez une grande variété d’objets de collection : modèles réduits de différentes époques et échelles, trophées de compétitions, pièces de modèles anciens, plaques publicitaires…
Nous vous invitons à venir nombreux découvrir cette exposition originale et conviviale, qui promet de raviver de nombreux souvenirs et de faire naître de nouvelles passions autour de cette voiture devenue une véritable légende. 0 .
59 rue du Maréchal Foch Kembs 68680 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 31 69 88 maisondupatrimoine@kembs.alsace
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English :
L’événement Exposition « La Mini : l’histoire d’un modèle mythique » – Maison du Patrimoine Kembs a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de tourisme du pays de Saint Louis – Huningue
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