Spectacle musical Lennon et McCartney Kembs
vendredi 18 septembre 2026 · Kembs
Informations pratiques
Kembs
Spectacle musical Lennon et McCartney
Allée Eugène Moser Kembs Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-09-18 20:00:00
fin : 2026-09-18
Date(s) :
2026-09-18
Et si John Lennon et Paul McCartney, les deux légendes des Beatles s’étaient enfin retrouvées un matin de novembre 1980. Oui, si Paul était venu sonner chez John, la face du monde en aurait pu être changée. Voici ce qu’imagine cette pièce de théâtre musicale, la première qui raconte les Beatles, en nous remémorant les extraits de leurs plus grandes chansons, tout en nous plongeant au cœur d’une amitié extraordinaire.
Spectacle musical par la Cie Hors les clous.
Tout public à partir de 8 ans
Durée 1h15
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Ecriture Germain Récamier
Mise en scène Joseph Laurent
Avec Simon Froget-Legendre et Tristan Garnier
Arrangements Musicaux Tristan Garnier et Simon Froget-Legendre 0 .
Allée Eugène Moser Kembs 68680 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 62 89 10 espacerhenan@kembs.alsace
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English :
L’événement Spectacle musical Lennon et McCartney Kembs a été mis à jour le 2026-08-24 par Office de tourisme du pays de Saint Louis Huningue
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