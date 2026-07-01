Entendez-vous les voix des habitants de Ploumanac’h ? Rue Aimée Fournier Perros-Guirec

Informations pratiques

Perros-Guirec

Entendez-vous les voix des habitants de Ploumanac’h ?

Rue Aimée Fournier Parking de Pors Kamor Perros-Guirec Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 14:00:00

fin : 2026-07-07 15:30:00

Date(s) :

2026-07-07

Voyageons ensemble le long du sentier des douaniers, et en plongeons à travers le regard des habitants de la côte de Granit Rose ! .

Rue Aimée Fournier Parking de Pors Kamor Perros-Guirec 22700 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 91 62 77

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English :

L’événement Entendez-vous les voix des habitants de Ploumanac’h ? Perros-Guirec a été mis à jour le 2026-06-29 par Office de tourisme de Perros-Guirec