Entendez-vous les voix des habitants de Ploumanac’h ? Rue Aimée Fournier Perros-Guirec
mardi 7 juillet 2026 · Rue Aimée Fournier · Perros-Guirec
Informations pratiques
Perros-Guirec
Entendez-vous les voix des habitants de Ploumanac’h ?
Rue Aimée Fournier Parking de Pors Kamor Perros-Guirec Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 14:00:00
fin : 2026-07-07 15:30:00
Date(s) :
2026-07-07
Voyageons ensemble le long du sentier des douaniers, et en plongeons à travers le regard des habitants de la côte de Granit Rose ! .
Rue Aimée Fournier Parking de Pors Kamor Perros-Guirec 22700 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 91 62 77
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L’événement Entendez-vous les voix des habitants de Ploumanac’h ? Perros-Guirec a été mis à jour le 2026-06-29 par Office de tourisme de Perros-Guirec
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