Entraide informatique Salle AIEC Cambo-les-Bains
Entraide informatique Salle AIEC Cambo-les-Bains mercredi 17 juin 2026.
Cambo-les-Bains
Entraide informatique
Salle AIEC 6 Square Albenitz Cambo-les-Bains Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-17 15:00:00
fin : 2026-06-17 17:30:00
Date(s) :
2026-06-17
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Salle AIEC 6 Square Albenitz Cambo-les-Bains 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 70 48
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English : Entraide informatique
L’événement Entraide informatique Cambo-les-Bains a été mis à jour le 2026-05-31 par OT Cambo les Bains
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