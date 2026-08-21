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Entre ciel et terre, Planetciné, Alençon

mercredi 23 septembre 2026 · Planetciné · Alençon

Entre ciel et terre, Planetciné, Alençon

Informations pratiques

Début
mercredi 23 septembre 2026
Fin
mercredi 23 septembre 2026
Lieu
Planetciné
Adresse
Rue de Bretagne, Alençon
Ville
61000 Alençon
Département
Orne

Entre ciel et terre Mercredi 23 septembre, 16h00 Planetciné Orne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-23T16:00:00+02:00 – 2026-09-23T16:33:00+02:00
Fin : 2026-09-23T16:00:00+02:00 – 2026-09-23T16:33:00+02:00

Planetciné Rue de Bretagne, Alençon Alençon 61000 Orne Normandy https://www.planetcine.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS1092#showmovie?id=566HY »}]
Ciné-goûter – Un oisillon se lance dans les airs. Un petit chiot découvre la matière. Un enfant savoure une soupe cosmique. Une chouette au sommeil chaotique. Une souris veut voir le soleil. Et une…

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