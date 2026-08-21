AGENDA · Alençon
Entre ciel et terre, Planetciné, Alençon
mercredi 23 septembre 2026 · Planetciné · Alençon
Informations pratiques
Entre ciel et terre Mercredi 23 septembre, 16h00 Planetciné Orne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-23T16:00:00+02:00 – 2026-09-23T16:33:00+02:00
Fin : 2026-09-23T16:00:00+02:00 – 2026-09-23T16:33:00+02:00
Planetciné Rue de Bretagne, Alençon Alençon 61000 Orne Normandy https://www.planetcine.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS1092#showmovie?id=566HY »}]
Ciné-goûter – Un oisillon se lance dans les airs. Un petit chiot découvre la matière. Un enfant savoure une soupe cosmique. Une chouette au sommeil chaotique. Une souris veut voir le soleil. Et une…
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