Entre ciel et terre, Planetciné, Alençon

Informations pratiques

Entre ciel et terre Mercredi 23 septembre, 16h00 Planetciné Orne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-23T16:00:00+02:00 – 2026-09-23T16:33:00+02:00

Fin : 2026-09-23T16:00:00+02:00 – 2026-09-23T16:33:00+02:00

Planetciné Rue de Bretagne, Alençon Alençon 61000 Orne Normandy https://www.planetcine.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS1092#showmovie?id=566HY »}]

Ciné-goûter – Un oisillon se lance dans les airs. Un petit chiot découvre la matière. Un enfant savoure une soupe cosmique. Une chouette au sommeil chaotique. Une souris veut voir le soleil. Et une…