Entre Cours et Jardins Cité Plantagenêt Le Mans

Entre Cours et Jardins Cité Plantagenêt Le Mans samedi 10 octobre 2026.

Entre Cours et Jardins

Cité Plantagenêt 1 place Saint-Michel Le Mans Sarthe

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 10:00:00

fin : 2026-10-11 18:00:00

Date(s) :

2026-10-10

RDV les samedi 10 et dimanche 11 octobre 2025 pour la prochaine édition de la fête des plantes et de l’art au jardin.

La 17e édition de notre fête des plantes se tiendra en automne les samedi 10 et dimanche 11 octobre 2026.

L’occasion unique découvrir

-les jardins secrets de la Cité Plantagenêt

-des décors dans les rues et places réalisés par des fleuristes sarthois

-130 exposants horticulteurs, pépiniéristes, décorateurs de jardins …

Et pour compléter ce wk un programme d’animations pour petits et grands. .

Cité Plantagenêt 1 place Saint-Michel Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 47 40 30 entrecoursetjardins@gmail.com

English :

See you on Saturday 10th and Sunday 11th October 2025 for the next edition of the Plant and Garden Art Festival.

German :

RDV am Samstag, den 10. und Sonntag, den 11. Oktober 2025 für die nächste Ausgabe des Festes der Pflanzen und der Kunst im Garten.

Italiano :

Sabato 10 e domenica 11 ottobre 2025 si terrà la prossima edizione del Festival Piante e Arte in Giardino.

Espanol :

Acompáñenos el sábado 10 y el domingo 11 de octubre de 2025 en la próxima edición del Festival de Plantas y Arte en el Jardín.

L’événement Entre Cours et Jardins Le Mans a été mis à jour le 2025-10-20 par OT Le Mans