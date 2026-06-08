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Entre deux rives visite guidée de la Micro-Folie à la Minoterie Espace culturel du Pays de Nay Nay

Entre deux rives visite guidée de la Micro-Folie à la Minoterie Espace culturel du Pays de Nay Nay

Entre deux rives visite guidée de la Micro-Folie à la Minoterie Espace culturel du Pays de Nay Nay samedi 11 juillet 2026.

Lieu : Espace culturel du Pays de Nay

Adresse : 28 Place du Marcadieu

Ville : 64800 Nay

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : samedi 11 juillet 2026

Fin : samedi 11 juillet 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit

Nay

Entre deux rives visite guidée de la Micro-Folie à la Minoterie

Espace culturel du Pays de Nay 28 Place du Marcadieu Nay Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 14:00:00
fin : 2026-07-11

Date(s) :
2026-07-11

Suivez les guides au fil de l’eau dans un premier temps à la Micro-Folie pour une découverte du musée Marmottant Monet puis à la Minoterie pour l’exposition la métamorphose des fluides.

Tout public   .

Espace culturel du Pays de Nay 28 Place du Marcadieu Nay 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 92 93 73  culture@paysdenay.fr

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English : Entre deux rives visite guidée de la Micro-Folie à la Minoterie

L’événement Entre deux rives visite guidée de la Micro-Folie à la Minoterie Nay a été mis à jour le 2026-06-08 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay

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