Entre deux rives visite guidée de la Micro-Folie à la Minoterie Espace culturel du Pays de Nay Nay
Entre deux rives visite guidée de la Micro-Folie à la Minoterie Espace culturel du Pays de Nay Nay samedi 11 juillet 2026.
Nay
Entre deux rives visite guidée de la Micro-Folie à la Minoterie
Espace culturel du Pays de Nay 28 Place du Marcadieu Nay Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 14:00:00
fin : 2026-07-11
Date(s) :
2026-07-11
Suivez les guides au fil de l’eau dans un premier temps à la Micro-Folie pour une découverte du musée Marmottant Monet puis à la Minoterie pour l’exposition la métamorphose des fluides.
Tout public .
Espace culturel du Pays de Nay 28 Place du Marcadieu Nay 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 92 93 73 culture@paysdenay.fr
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English : Entre deux rives visite guidée de la Micro-Folie à la Minoterie
L’événement Entre deux rives visite guidée de la Micro-Folie à la Minoterie Nay a été mis à jour le 2026-06-08 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay
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