Entre héritage et création : dialoguer avec l’œuvre de Gilbert Valentin, espace culturel départemental Lympia, Nice

Entre héritage et création : dialoguer avec l’œuvre de Gilbert Valentin Samedi 23 mai, 17h00 espace culturel départemental Lympia Alpes-Maritimes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Dans le cadre de « La Classe, l’œuvre ! », les élèves de 1ère du Lycée Saint-Barthélemy s’approprient l’exposition Lilette et Gilbert Valentin – Quand la terre devient lumière. Ce projet d’éducation artistique et culturelle propose un parcours complet :

Rencontre : Échanges avec la petite-fille du couple Valentin, elle-même céramiste.

Pratique : Ateliers de modelage et de décor avec une céramiste de Vallauris.

Visite : Découverte guidée de l’exposition.

Point d’orgue : lors de la Nuit européenne des musées, les élèves présenteront au public leurs créations réalisées dans l’esprit du céramiste, en lien avec les œuvres de l’exposition.

espace culturel départemental Lympia 2, quai Entrecasteaux, 06300 Nice Nice 06300 Carabacel Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 89 04 53 10 https://espacelympia.departement06.fr/ https://www.departement06.fr/ L’espace culturel départemental Lympia est composé de deux bâtiments historiques : l’ancien bagne, complété de son toit-terrasse de 280 m2, construit en 1750, ainsi que le pavillon de l’horloge, réalisé en 1826, qui domine le port de Nice. En 2017, le Département des Alpes-Maritimes a installé dans ce lieu un équipement culturel pour y développer une programmation éclectique et originale. Terminus de la ligne 2 du tramway (station Port Lympia).

Parking Entrecasteaux situé en face du bâtiment (payant).

La classe, l’œuvre !

©Association Atelier Les Archanges, Lilette et Gilbert Valentin / © E. Valentin