Langeais

ENTRE PONT ET CHATEAU

Langeais Indre-et-Loire

Tarif : 11 – 11 – 12 EUR

11

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 19:30:00

fin : 2026-06-19 22:00:00

Date(s) :

2026-06-19

Course pédestre qui aura lieu pour la 4éme édition.

Les deux courses 5,2km et 9,2km prendront le départ à 20h00 du pont de Langeais avec traversé du Château par le pont levis.

Course pédestre qui aura lieu pour la 4éme édition.

Les deux courses 5,2km et 9,2km prendront le départ à 20h00 du pont de Langeais avec traversé du Château par le pont levis.

Inscriptions sur le site de la course limité à 200 coureurs sur le 5,2km et 400 sur le 9,2km.

Restauration sur place sous la halle du marché.

Dotation coureurs soit un Top Bag et un bière en 75 cl pour le 9,2km et en 33cl pour le 5,2km.

Solidaire avec le soutien de 1001 pétales.

Convivialité assurée. 11 .

Langeais 37130 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 40 32 44 86 natha13@orange.fr

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English :

This is the 4th edition of the Langeais pedestrian race.

The two races, 5.2km and 9.2km, will start at 8:00 pm from the Langeais bridge, with a crossing of the Château via the drawbridge.

L’événement ENTRE PONT ET CHATEAU Langeais a été mis à jour le 2026-04-18 par OFFICE DE TOURISME TOURAINE NATURE