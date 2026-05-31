Langeais

Festival l’Eté Indien #3 La Brume du Cerf

24 Rue de Saint-Laurent Langeais Indre-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – 6 EUR

5

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 18:00:00

fin : 2026-09-20 02:00:00

Date(s) :

2026-09-18

Le festival L’ Eté Indien porté par l’association La Locale revient pour une troisième édition! C’est sur le site de l’église Saint-Laurent à Langeais que toute l’équipe va installer chapiteaux, bars et village pour 3 jours de fêtes, de spectacles et de concerts pour tous les 16, 18 et 19 sept…

Le festival L’ Eté Indien porté par l’association La Locale revient pour une troisième édition! C’est sur le site de l’église Saint-Laurent à Langeais que toute l’équipe va installer chapiteaux, bars et village pour 3 jours de fêtes, de spectacles et de concerts pour tous les 16, 18 et 19 septembre prochains.

Au programme, toujours la même recette qui a fait le succès de ce rendez-vous de fin d’été un site patrimonial mis en valeur, des animations pour petits et grands, des produits et artisans locaux sur le village festif, les meilleures têtes d’affiches de la région en soirée, des jeux, des stands de bien-être,… laissez-vous porter!

Le festival l’Eté Indien a pour vocation de créer du lien sur le territoire pour tous les habitants venir voir des spectacles, découvrir des artistes.. 5 .

24 Rue de Saint-Laurent Langeais 37130 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 81 47 78 66 communication@lete-indien.fr

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English :

The L’Eté Indien festival supported by the association La Locale is back for a third edition! The whole team will be setting up tents, bars and a village on the site of the Saint-Laurent church in Langeais for 3 days of festivities, shows and concerts for all on September 16, 18 and 19….

L’événement Festival l’Eté Indien #3 La Brume du Cerf Langeais a été mis à jour le 2026-05-31 par OFFICE DE TOURISME TOURAINE NATURE