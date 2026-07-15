Informations pratiques

Langeais

Un dimanche Un vigneron avec le Domaine de la Chopinière du Roy

15 Rue Gambetta Langeais Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-23 10:00:00

fin : 2026-08-23 13:00:00

Date(s) :

2026-08-23

Pour la saison estivale; un vigneron de Bourgueil sera présent tous les dimanches matins de 10h à 13h à la Maison des Vins de Langeais en Juillet et Août.

Venez déguster et échanger avec le Domaine de la Chopinière du Roy autour d’un verre de Bourgueil rouge ou rosé!

Pour la saison estivale; un vigneron de Bourgueil sera présent tous les dimanches matins de 10h à 13h à la Maison des Vins de Langeais en Juillet et Août.

Venez déguster et échanger avec le Domaine de la Chopinière du Roy autour d’un verre de Bourgueil rouge ou rosé! .

15 Rue Gambetta Langeais 37130 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 50 54 20 maisondesvinslangeais@gmail.com

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English :

During the summer season, a winemaker from Bourgueil will be at the Maison des Vins de Langeais every Sunday morning from 10 a.m. to 1 p.m. in July and August.

Come taste and chat with the Domaine de la Chopinière du Roy over a glass of red or rosé Bourgueil!

L’événement Un dimanche Un vigneron avec le Domaine de la Chopinière du Roy Langeais a été mis à jour le 2026-07-09 par OFFICE DE TOURISME TOURAINE NATURE