27ème Marché de Potiers Langeais
samedi 15 août 2026 · Langeais
Informations pratiques
Langeais
27ème Marché de Potiers
Place Léon Boyer Langeais Indre-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 09:00:00
fin : 2026-08-16 18:00:00
Date(s) :
2026-08-15
L’art de la terre en fête !
Langeais célèbre la création avec la 27e édition de son grand marché de potiers et céramistes. Des pièces utilitaires aux œuvres d’art, découvrez un panorama exceptionnel du savoir-faire de la terre.
L’art de la terre en fête !
Langeais célèbre la création avec la 27e édition de son grand marché de potiers et céramistes. Des pièces utilitaires aux œuvres d’art, découvrez un panorama exceptionnel du savoir-faire de la terre. Un rendez-vous incontournable pour vibrer au rythme de la passion céramique.
43 exposants seront rassemblés du samedi 15 août à 9h au dimanche 16 août à 18h place Léon Boyer pour l’occasion. .
Place Léon Boyer Langeais 37130 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 96 12 50
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English :
A Celebration of the Art of Clay!
Langeais celebrates creativity with the 27th edition of its major pottery and ceramics market. From functional pieces to works of art, discover an exceptional showcase of ceramic craftsmanship.
L’événement 27ème Marché de Potiers Langeais a été mis à jour le 2026-07-23 par OFFICE DE TOURISME TOURAINE NATURE
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