Informations pratiques

Langeais

Un dimanche Un vigneron avec le Domaine Emmanuel Trigaux

15 Rue Gambetta Langeais Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02 10:00:00

fin : 2026-08-02 13:00:00

Date(s) :

2026-08-02

Pour la saison estivale; un vigneron de Bourgueil sera présent tous les dimanches matins de 10h à 13h à la Maison des Vins de Langeais en Juillet et Août.

Venez déguster et échanger avec le Domaine Emmanuel Trigaux autour d’un verre de Bourgueil rouge ou rosé!

Pour la saison estivale; un vigneron de Bourgueil sera présent tous les dimanches matins de 10h à 13h à la Maison des Vins de Langeais en Juillet et Août.

Venez déguster et échanger avec le Domaine Emmanuel Trigaux autour d’un verre de Bourgueil rouge ou rosé! .

15 Rue Gambetta Langeais 37130 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 50 54 20 maisondesvinslangeais@gmail.com

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English :

For the summer season, a winemaker from Bourgueil will be at the Maison des Vins de Langeais every Sunday morning from 10 a.m. to 1 p.m. in July and August.

Come taste and chat with Domaine Emmanuel Trigaux over a glass of red or rosé Bourgueil!

L’événement Un dimanche Un vigneron avec le Domaine Emmanuel Trigaux Langeais a été mis à jour le 2026-07-09 par OFFICE DE TOURISME TOURAINE NATURE