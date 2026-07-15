Un dimanche Un vigneron avec la Maison Audebert Langeais
dimanche 19 juillet 2026 · Langeais
Informations pratiques
Langeais
Un dimanche Un vigneron avec la Maison Audebert
15 Rue Gambetta Langeais Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 10:00:00
fin : 2026-07-19 13:00:00
Date(s) :
2026-07-19
Pour la saison estivale; un vigneron de Bourgueil sera présent tous les dimanches matins de 10h à 13h à la Maison des Vins de Langeais en Juillet et Août.
Venez déguster et échanger avec la Maison Audebert autour d’un verre de Bourgueil rouge ou rosé!
Pour la saison estivale; un vigneron de Bourgueil sera présent tous les dimanches matins de 10h à 13h à la Maison des Vins de Langeais en Juillet et Août.
Venez déguster et échanger avec la Maison Audebert autour d’un verre de Bourgueil rouge ou rosé! .
15 Rue Gambetta Langeais 37130 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 50 54 20 maisondesvinslangeais@gmail.com
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English :
For the summer season, a winemaker from Bourgueil will be at the Maison des Vins de Langeais every Sunday morning from 10 a.m. to 1 p.m. in July and August.
Come taste some wine and chat with Maison Audebert over a glass of red or rosé Bourgueil!
L’événement Un dimanche Un vigneron avec la Maison Audebert Langeais a été mis à jour le 2026-07-09 par OFFICE DE TOURISME TOURAINE NATURE
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