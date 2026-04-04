Langeais

Repas pour la fête du lac

Lac des Essards Langeais Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 19:00:00

fin : 2026-07-18 23:00:00

Date(s) :

2026-07-18

La Gaule Essardienne organise pour la fête du lac un repas le 18 juillet 2026 le soir à partir de 19h.

Suivi du feu d’artifice vers 22h30 23h

Réservations

Prix 20€

au 06 73 62 92 50

La Gaule Essardienne organise pour la fête du lac un repas le 18 juillet 2026 le soir à partir de 19h.

Au menu

Entrée choux jambon conté

Jambon à l’os avec sauce et pomme de terre grenaille où cuisse de poulet et pomme de terres grenaille

Fromage

Grillé aux pommes

Suivi du feu d’artifice vers 22h30 23h

Réservations

Prix 20€

au 06 73 62 92 50 .

Lac des Essards Langeais 37130 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 25 23 59 34 la.gaule.essardienne@orange.fr

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English :

La Gaule Essardienne is organizing an evening meal for the lake festival on July 18, 2026, starting at 7pm.

Followed by fireworks around 10:30 pm 11 pm

Reservations

Price 20?

06 73 62 92 50

L’événement Repas pour la fête du lac Langeais a été mis à jour le 2026-05-15 par OFFICE DE TOURISME TOURAINE NATURE