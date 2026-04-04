Repas pour la fête du lac Langeais
Repas pour la fête du lac Langeais samedi 18 juillet 2026.
Langeais
Repas pour la fête du lac
Lac des Essards Langeais Indre-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 19:00:00
fin : 2026-07-18 23:00:00
Date(s) :
2026-07-18
La Gaule Essardienne organise pour la fête du lac un repas le 18 juillet 2026 le soir à partir de 19h.
Suivi du feu d’artifice vers 22h30 23h
Réservations
Prix 20€
au 06 73 62 92 50
La Gaule Essardienne organise pour la fête du lac un repas le 18 juillet 2026 le soir à partir de 19h.
Au menu
Entrée choux jambon conté
Jambon à l’os avec sauce et pomme de terre grenaille où cuisse de poulet et pomme de terres grenaille
Fromage
Grillé aux pommes
Suivi du feu d’artifice vers 22h30 23h
Réservations
Prix 20€
au 06 73 62 92 50 .
Lac des Essards Langeais 37130 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 25 23 59 34 la.gaule.essardienne@orange.fr
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English :
La Gaule Essardienne is organizing an evening meal for the lake festival on July 18, 2026, starting at 7pm.
Followed by fireworks around 10:30 pm 11 pm
Reservations
Price 20?
06 73 62 92 50
L’événement Repas pour la fête du lac Langeais a été mis à jour le 2026-05-15 par OFFICE DE TOURISME TOURAINE NATURE
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