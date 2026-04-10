Langeais

La Grande Tablééée

Place de la Halle Langeais Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 13:00:00

fin : 2026-05-30 00:00:00

Date(s) :

2026-05-30

La Grande Tablééée, festival des arts de la rue, aura lieu le samedi 30 mai 2026 à Langeais, de 13h à minuit. Une journée culturelle et festive, avec des spectacles variés (clown, danse, théâtre de rue), qui se poursuivra en soirée avec un banquet partagé, avant de se tourner vers la piste de danse.

La Grande Tablééée, festival des arts de la rue, aura lieu le samedi 30 mai 2026 à Langeais, de 13h à minuit. Une journée culturelle et festive, avec des spectacles variés (clown, danse, théâtre de rue), qui se poursuivra en soirée avec un banquet partagé, avant de se tourner vers la piste de danse pour un concert bal trad’ !

Toute la journée, espace enfants avec grands jeux en bois, maquillage, animation bulles géantes, initiation à la magie. Espace pour les tout-petits. Coin chill ados.

RDV à la halle de Langeais.

Restauration et buvette sur place.

Evénement gratuit, en accès libre !

Possibilité d’apporter un plat à partager. .

Place de la Halle Langeais 37130 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 21 63 08 82 lagrandetableeee@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

La Grande Tablééée, a street arts festival, will take place on Saturday, May 30, 2026 in Langeais, from 1pm to midnight. A cultural and festive day, with a variety of shows (clowning, dance, street theater), which will continue in the evening with a shared banquet, before turning to the dance floor.

L’événement La Grande Tablééée Langeais a été mis à jour le 2026-04-10 par OFFICE DE TOURISME TOURAINE NATURE