Match d’impro amateurs

33-39 Place Léon Boyer Langeais Indre-et-Loire

Tarif : 12 – 12 – EUR

12

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 20:30:00

fin : 2026-04-04 22:30:00

Date(s) :

2026-04-04

LILA vs OCTOPUS (Bretagne)

LILA vs OCTOPUS (Bretagne)

Née en octobre 2021, l’OCTOPUS c’est l’histoire de rencontres d’artistes pluridisciplinaires qui ont tous une passion commune le théâtre d’improvisation sous toutes ses formes ! Regroupés sous la bannière de la compagnie les Crieurs de Boucan à Nivillac dans le Morbihan, tous les artistes travaillent à des créations diversifiées et ancrées sur le territoire.

C’est une grande joie pour la LILA de les accueillir à Langeais et de vous faire découvrir cette troupe d’expérience et ses nombreux talents ! Rejoignez-nous à l’Espace Jean-Hugues Anglade pour ce match inédit ! 12 .

33-39 Place Léon Boyer Langeais 37130 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 38 64 64 theatredelante@wanadoo.fr

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English :

The LILA de Langeais meets Ariège and the Kameleons!

L’événement Match d’impro amateurs Langeais a été mis à jour le 2026-03-23 par OFFICE DE TOURISME TOURAINE NATURE