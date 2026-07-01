Informations pratiques

Langeais

Les apprentis chevaliers

Place Pierre de Brosse Langeais Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-07-15 11:00:00

fin : 2026-08-26 16:30:00

Date(s) :

2026-07-15

Avant de devenir chevalier, il faut apprendre à maîtriser son arme… et surtout à maîtriser ses gestes. Sous les conseils du maître d’armes, les visiteurs sont invités à entrer dans la lice pour découvrir les bases du combat médiéval.

Devenir un preux chevalier ?

C’est possible grâce à cette animation ludique et interactive menée par des comédiens au château de Langeais.

Après un petit historique sur la chevalerie, les enfants participent à une mêlée, puis les deux plus valeureux d’entre eux s’affrontent lors d’une joute. .

Place Pierre de Brosse Langeais 37130 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 96 72 60 contact@chateau-de-langeais.com

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English :

A fun and interactive animation during which children participate in a scrum

Then, the two most valiant among them will compete in a joust.

L’événement Les apprentis chevaliers Langeais a été mis à jour le 2026-06-27 par ADT 37