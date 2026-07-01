Les apprentis chevaliers Langeais
mercredi 15 juillet 2026 · Langeais
Informations pratiques
Langeais
Les apprentis chevaliers
Place Pierre de Brosse Langeais Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-07-15 11:00:00
fin : 2026-08-26 16:30:00
Date(s) :
2026-07-15
Avant de devenir chevalier, il faut apprendre à maîtriser son arme… et surtout à maîtriser ses gestes. Sous les conseils du maître d’armes, les visiteurs sont invités à entrer dans la lice pour découvrir les bases du combat médiéval.
Devenir un preux chevalier ?
C’est possible grâce à cette animation ludique et interactive menée par des comédiens au château de Langeais.
Après un petit historique sur la chevalerie, les enfants participent à une mêlée, puis les deux plus valeureux d’entre eux s’affrontent lors d’une joute. .
Place Pierre de Brosse Langeais 37130 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 96 72 60 contact@chateau-de-langeais.com
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English :
A fun and interactive animation during which children participate in a scrum
Then, the two most valiant among them will compete in a joust.
L’événement Les apprentis chevaliers Langeais a été mis à jour le 2026-06-27 par ADT 37
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