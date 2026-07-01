Spectacle de fauconnerie Langeais
samedi 11 juillet 2026 · Langeais
Informations pratiques
Langeais
Spectacle de fauconnerie
Place Pierre de Brosse Langeais Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-07-11 11:30:00
fin : 2026-08-26 17:00:00
Date(s) :
2026-07-11
Cette animation fait renaître l’art séculaire de la fauconnerie.
Dans le parc du château, au pied des vestiges du donjon de l’an Mil, oiseaux diurnes et nocturnes évoluent dans un ballet envoûtant.
Cette animation fait renaître l’art séculaire de la fauconnerie.
Dans le parc du château, au pied des vestiges du donjon de l’an Mil, oiseaux diurnes et nocturnes évoluent dans un ballet envoûtant. Le fauconnier, fin connaisseur de ses oiseaux, exposera aux visiteurs les particularités de chacun d’eux, ainsi que les différentes techniques de chasse au vol.
A l’issue des séances, les visiteurs pourront aller à la rencontre de ces oiseaux fascinants. .
Place Pierre de Brosse Langeais 37130 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 96 72 60 contact@chateau-de-langeais.com
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English : Falconry show
In Langeais, this event revives the age-old art of falconry. In the park of the castle, at the foot of the remains of the keep from the year 1000, day and night birds evolve in a bewitching ballet.
L’événement Spectacle de fauconnerie Langeais a été mis à jour le 2026-07-02 par OFFICE DE TOURISME TOURAINE NATURE
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