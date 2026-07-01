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La levée du Pont-Levis Langeais

samedi 11 juillet 2026 · Langeais

La levée du Pont-Levis Langeais

Informations pratiques

Début
samedi 11 juillet 2026
Fin
dimanche 26 juillet 2026
Heure de début
12:15:00
Adresse
Place Pierre de Brosse
Ville
37130 Langeais
Département
Indre-et-Loire
Tarif
Gratuit

Langeais

La levée du Pont-Levis

Place Pierre de Brosse Langeais Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-07-11 12:15:00
fin : 2026-07-26 12:25:00

Date(s) :
2026-07-11

Une animation mise en scène avec humour, qui permet d’assister à la manœuvre d’un des derniers pont-levis encore en fonction.

Durée 10 mn
Une animation mise en scène avec humour, qui permet d’assister à la manœuvre d’un des derniers pont-levis encore en fonction.

Durée 10 mn   .

Place Pierre de Brosse Langeais 37130 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 96 72 60  contact@chateau-de-langeais.com

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English :

An animation staged with humor, which allows to attend the operation of one of the last drawbridges still in function.

Duration 10 mn

L’événement La levée du Pont-Levis Langeais a été mis à jour le 2026-06-27 par OFFICE DE TOURISME TOURAINE NATURE

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