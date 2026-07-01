La levée du Pont-Levis Langeais
samedi 11 juillet 2026 · Langeais
Informations pratiques
Langeais
La levée du Pont-Levis
Place Pierre de Brosse Langeais Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-07-11 12:15:00
fin : 2026-07-26 12:25:00
Date(s) :
2026-07-11
Une animation mise en scène avec humour, qui permet d’assister à la manœuvre d’un des derniers pont-levis encore en fonction.
Durée 10 mn
Une animation mise en scène avec humour, qui permet d’assister à la manœuvre d’un des derniers pont-levis encore en fonction.
Durée 10 mn .
Place Pierre de Brosse Langeais 37130 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 96 72 60 contact@chateau-de-langeais.com
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English :
An animation staged with humor, which allows to attend the operation of one of the last drawbridges still in function.
Duration 10 mn
L’événement La levée du Pont-Levis Langeais a été mis à jour le 2026-06-27 par OFFICE DE TOURISME TOURAINE NATURE
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