Informations pratiques

Langeais

La levée du Pont-Levis

Place Pierre de Brosse Langeais Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-07-11 12:15:00

fin : 2026-07-26 12:25:00

Date(s) :

2026-07-11

Une animation mise en scène avec humour, qui permet d’assister à la manœuvre d’un des derniers pont-levis encore en fonction.

Durée 10 mn

Une animation mise en scène avec humour, qui permet d’assister à la manœuvre d’un des derniers pont-levis encore en fonction.

Durée 10 mn .

Place Pierre de Brosse Langeais 37130 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 96 72 60 contact@chateau-de-langeais.com

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English :

An animation staged with humor, which allows to attend the operation of one of the last drawbridges still in function.

Duration 10 mn

L’événement La levée du Pont-Levis Langeais a été mis à jour le 2026-06-27 par OFFICE DE TOURISME TOURAINE NATURE