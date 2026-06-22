Langeais

Sur les pas d’Anne de Bretagne

Place Pierre de Brosse Langeais Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-07-11 10:15:00

fin : 2026-08-26 11:15:00

Date(s) :

2026-07-11

Anne de Bretagne reçoit en son château de Langeais les jeunes visiteurs et leur fait découvrir la vie quotidienne à la fin du Moyen Âge, les habitudes de la cour royale et les secrets de son mariage avec le roi Charles VIII.

Anne de Bretagne reçoit en son château de Langeais les jeunes visiteurs et leur fait découvrir la vie quotidienne à la fin du Moyen Âge, les habitudes de la cour royale et les secrets de son mariage avec le roi Charles VIII. .

Place Pierre de Brosse Langeais 37130 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 96 72 60 contact@chateau-de-langeais.com

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English :

Anne of Brittany welcomes young visitors to her castle in Langeais and introduces them to daily life at the end of the Middle Ages, the habits of the royal court and the secrets of her marriage to King Charles VIII.

L’événement Sur les pas d’Anne de Bretagne Langeais a été mis à jour le 2026-06-22 par OFFICE DE TOURISME TOURAINE NATURE