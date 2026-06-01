Course de Voiture à Pedales Langeais samedi 27 juin 2026.

Langeais

Course de Voiture à Pedales

Langeais Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 15:30:00

fin : 2026-06-27 18:30:00

Date(s) :

2026-06-27

Course de Voiture a Pédales

Course de Voiture a Pédales .

Langeais 37130 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 79 68 87 37 sentierslangeaisiens@gmail.com

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English :

Pedal Car Race

L’événement Course de Voiture à Pedales Langeais a été mis à jour le 2026-06-12 par OFFICE DE TOURISME TOURAINE NATURE