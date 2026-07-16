Fragments d’ailleurs : les voyages de Jacques Siegfried en images, Chateau de Langeais, Langeais

Informations pratiques

Fragments d’ailleurs : les voyages de Jacques Siegfried en images 18 septembre – 31 décembre Chateau de Langeais Indre-et-Loire

exposition temporaire comprise dans le billet d’entrée du château

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T10:00:00+02:00 – 2026-09-18T17:00:00+02:00

Fin : 2026-12-31T10:00:00+01:00 – 2026-12-31T17:00:00+01:00

L’exposition vient en complémentarité d’un colloque « Thérèse et Jacques Siegfried : les collections du château de Langeais » du 29 et 30 septembre 2026, portant sur la figure de collectionneur. Le couple Siegfried est à l’initiative de la collection encore aujourd’hui présentée au château.

L’exposition photographique met en lumière la première collection de Jacques Siegfried : des photographies collectées lors de ses voyages. Elle est présentée dans deux salles du château, divisée en trois parties thématiques : Architecture du sacré ; Figures du lointain ; Instantanés du Japon.

Voyageur, collectionneur, homme de son siècle, Jacques Siegfried réunit au cours de ses deux tours du monde (1867-1868 et 1881-1882) des souvenirs de monuments, paysages, scènes de rue, portraits et vues urbaines. Classés dans sept albums conservés au sein de la bibliothèque de l’Institut, ces photographies sont le témoignage d’un monde en pleine mutation.

L’exposition invite ainsi à regarder les photographies comme des fragments: fragments de voyages, de récits, de rencontres, de monuments et de sociétés. À travers elles, se dessine l’intimité d’un homme érudit et curieux du monde, qui perçoit dans la photographie en plein essor, un moyen de conserver ses souvenirs.

Chateau de Langeais Chateau de Langeais Langeais 37130 Langeais Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

L’exposition vient en complémentarité d’un colloque « Thérèse et Jacques Siegfried : les collections du château de Langeais » du 29 et 30 septembre 2026, portant sur la figure de collectionneur. Le…

© Felice Beato / Fondation Jacques Siegfried, Institut de France, Bibliothèque de l’Institut