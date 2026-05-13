Entre rouages et merveilles, Musée du patrimoine rural d’Ugine, Ugine

Entre rouages et merveilles Samedi 23 mai, 14h00 Musée du patrimoine rural d’Ugine Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T14:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T14:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Le Musée du Patrimoine Rural d’Ugine invite le public à une soirée exceptionnelle placée sous le signe de l’ingéniosité et de l’émerveillement. À l’occasion de la Nuit Européenne des Musées, l’établissement met en lumière l’univers fascinant des mécanismes anciens à travers les collections de César Mongellaz, riche ensemble de montres, réveils et automates qui témoignent d’un savoir-faire minutieux et d’une créativité intemporelle.

Tout au long de la soirée, les visiteurs pourront découvrir ces objets rares et surprenants, véritables témoins de l’histoire du temps et de ses rouages. Une maquette d’une scierie mobile d’un mètre, restaurée spécialement pour l’événement, permettra également de plonger dans l’ingénierie rurale d’autrefois et de comprendre le fonctionnement de ces installations historiques.

Les familles sont particulièrement attendues : des animations ludiques seront proposées aux enfants pour leur faire explorer, manipuler et comprendre les mécanismes simples qui se cachent derrière les objets du quotidien. Une manière vivante et accessible d’entrer dans le monde des machines, entre découverte et amusement.

Une soirée à partager en famille ou entre amis, pour célébrer le patrimoine local et laisser la magie des rouages opérer.

Musée du patrimoine rural d’Ugine 240 allée du Crestcherel 73400 UGINE Ugine 73400 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes Le bâtiment dont la partie la plus ancienne date du XIIIe siècle est une belle maison forte. Les objets de la vie rurale du XIXe et du début du XXe siècle sont mis en scène pour le bonheur de nos visiteurs. Des jeux parents enfants sont proposés aux familles. Parking gratuit en contrebas.

Le Musée du Patrimoine Rural d’Ugine invite le public à une soirée exceptionnelle placée sous le signe de l’ingéniosité et de l’émerveillement. À l’occasion de la Nuit Européenne des Musées, met en à…

©musée du patrimoine rural d’Ugine