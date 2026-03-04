Entrée gratuite au Musée de Normandie (parcours permanent), Musée de Normandie, Caen

Entrée gratuite au Musée de Normandie (parcours permanent) 12 – 14 juin Musée de Normandie Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-12T09:30:00+02:00 – 2026-06-12T12:30:00+02:00

Fin : 2026-06-14T11:00:00+02:00 – 2026-06-14T18:00:00+02:00

Situé dans l’enceinte du château de Caen, foreresse médiévale millénaire fondée par Giuillaume le Conquérant, le Musée de Normandie est un musée d’histoire et de société. Riche d’importantes collections archéologiques et ethnographiques, le musée propose de découvrir la vie des populations, de la Préhistoire à nos jours.

Musée de Normandie Château 14000 Caen Caen 14000 Calvados Normandie 02 31 30 47 60 https://musee-de-normandie.caen.fr/ https://www.facebook.com/MuseedeNormandie;https://www.instagram.com/musee_de_normandie/ Situé dans l’enceinte du Château de Caen, forteresse médiévale millénaire fondée par Guillaume le Conquérant, le Musée de Normandie est un musée d’histoire et de société.

Riche d’importantes collections archéologiques et ethnographiques, le musée propose de découvrir la vie des populations en Normandie, de la Préhistoire à nos jours.

Situé dans l’enceinte du château de Caen, foreresse médiévale millénaire fondée par Giuillaume le Conquérant, le Musée de Normandie est un musée d’histoire et de société. Riche d’importantes et le de…

© Musée de Normandie – Ville de Caen / Philippe Delval