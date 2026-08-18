Entrer dans l’œuvre Bibliothèque George Sand Orvault

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-10-09 10:00 – 10:30

Gratuit : oui Vendredi 9 octobre · 10h · durée 30 min · Bibliothèque George Sand · de 1 à 3 ans · sur réservation au 02 51 78 98 60 Jeune Public – Age minimum : 1 et Age maximum : 3

Avec Sandrine Lesage de l’Odyssée CurieuseLes tout-petits sont invités à se familiariser avec les arts visuels à travers l’observation de peintures, l’écoute d’histoires, la manipulation et la pratique artistique. Un temps privilégié à hauteur d’enfant pour explorer sa sensibilité et sa créativité.Vendredi 9 octobre · 10h · durée 30 min · Bibliothèque George Sand · de 1 à 3 ans · sur réservation au 02 51 78 98 60

Bibliothèque George Sand Orvault 44700

02 51 78 98 60



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