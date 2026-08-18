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Entrer dans l’œuvre Bibliothèque George Sand Orvault

vendredi 9 octobre 2026 · Bibliothèque George Sand · Orvault

Entrer dans l’œuvre Bibliothèque George Sand Orvault

Informations pratiques

Début
vendredi 9 octobre 2026
Fin
vendredi 9 octobre 2026
Heure de début
10:00
Lieu
Bibliothèque George Sand
Adresse
4 avenue de l'ille, 44700 orvault
Ville
44700 Orvault
Département
Loire-Atlantique
Tarif
Vendredi 9 octobre · 10h · durée 30 min · Bibliothèque George Sand · de 1 à 3 ans · sur réservation au 02 51 78 98 60

Date et horaire de début et de fin : 2026-10-09 10:00 – 10:30
Gratuit : oui Vendredi 9 octobre · 10h · durée 30 min · Bibliothèque George Sand · de 1 à 3 ans · sur réservation au 02 51 78 98 60 Jeune Public – Age minimum : 1 et Age maximum : 3 

Avec Sandrine Lesage de l’Odyssée CurieuseLes tout-petits sont invités à se familiariser avec les arts visuels à travers l’observation de peintures, l’écoute d’histoires, la manipulation et la pratique artistique. Un temps privilégié à hauteur d’enfant pour explorer sa sensibilité et sa créativité.Vendredi 9 octobre · 10h · durée 30 min · Bibliothèque George Sand · de 1 à 3 ans · sur réservation au 02 51 78 98 60

Bibliothèque George Sand Orvault 44700
02 51 78 98 60


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