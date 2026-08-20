Entrer dans l’œuvre, Bibliothèque George Sand, Orvault

Informations pratiques

Entrer dans l’œuvre Vendredi 9 octobre, 10h00 Bibliothèque George Sand Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-09T10:00:00+02:00 – 2026-10-09T10:30:00+02:00

Fin : 2026-10-09T10:00:00+02:00 – 2026-10-09T10:30:00+02:00

Avec Sandrine Lesage de l’Odyssée Curieuse

Les tout-petits sont invités à se familiariser avec les arts visuels à travers l’observation de peintures, l’écoute d’histoires, la manipulation et la pratique artistique. Un temps privilégié à hauteur d’enfant pour explorer sa sensibilité et sa créativité.

Vendredi 9 octobre · 10h · durée 30 min · Bibliothèque George Sand · de 1 à 3 ans · sur réservation au 02 51 78 98 60

Bibliothèque George Sand 4 avenue de l’ille, 44700 orvault Orvault 44700 Plaisance Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 51 78 98 60 »}]

Un atelier pour enfants sur les arts visuels