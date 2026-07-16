Entrez dans les coulisses du Centre Opérationnel de Proximité TER Occitanie – SNCF Voyageurs, Centre Opérationnel de Proximité SNCF Gare Matabiau, Toulouse
samedi 19 septembre 2026 · Centre Opérationnel de Proximité SNCF Gare Matabiau · Toulouse
Informations pratiques
Entrez dans les coulisses du Centre Opérationnel de Proximité TER Occitanie – SNCF Voyageurs Samedi 19 septembre, 10h00, 10h50, 11h40, 14h00, 14h50, 15h40 Centre Opérationnel de Proximité SNCF Gare Matabiau Haute-Garonne
Gratuit. 10 places par créneau de visite (soit 60 places sur la journée). Inscription sur https://affluences.com/ à partir du 3 septembre. Rendez-vous sur https://patrimoine.sncf.com pour retrouver le programme complet
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T10:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T15:40:00+02:00 – 2026-09-19T16:10:00+02:00
Plongez au cœur de la gestion du trafic ferroviaire régional ! Le Centre opérationnel de proximité de Toulouse ouvre exceptionnellement ses portes.
Cette visite guidée vous permettra de découvrir le rôle central du COP dans la régulation du trafic des trains régionaux liO, la coordination en temps réel pour garantir sécurité, ponctualité et information voyageurs, ainsi que les métiers clés de la production ferroviaire, souvent méconnus mais essentiels.
Vous découvrirez également les outils technologiques de supervision et d’aide à la décision, tout en échangeant avec les équipes opérationnelles sur les enjeux du transport régional et l’organisation quotidienne d’un réseau qui transporte des milliers de voyageurs.
Une immersion rare, à ne pas manquer pour les passionnés de mobilité, de logistique et de services publics.
Visites guidées de 30min par groupe de 8 personnes maximum, avec un départ toutes les heures.
Centre Opérationnel de Proximité SNCF Gare Matabiau 64 boulevard Pierre Sémard 31500 Toulouse Toulouse 31500 Lapujade / Bonnefoy / Périole / Marengo / La Colonne Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://patrimoine.sncf.com »}] Le Centre Opérationnel de Proximité SNCF de Toulouse Matabiau supervise la production ferroviaire sur le territoire Occitanie Ouest. Parking payant sur place,
Métro station Marengo
Stationnement vélos
Plongez au cœur de la gestion du trafic ferroviaire régional ! Le Centre opérationnel de proximité de Toulouse ouvre exceptionnellement ses portes.
©Benoit Crepel
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