Environnement et créatures de la plage Sur la digue Luc-sur-Mer
samedi 24 octobre 2026 · Sur la digue · Luc-sur-Mer
Informations pratiques
Luc-sur-Mer
Environnement et créatures de la plage
Sur la digue Devant l’horloge, place du Petit-Enfer Luc-sur-Mer Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-24 14:30:00
fin : 2026-10-26 16:30:00
Date(s) :
2026-10-24 2026-10-26
Découvrons de l’estran, ses particularités, sa laisse de mer. Suivi d’un quiz coquillages et crustacés de nos côtes. Dès 6 ans. Sur réservation.
(1km/2h) Niveau 1
Retrouvez nous pour une sortie ludique et familiale sur la plage à la découverte de la laisse de mer, véritable petit monde vivant composé de bois flottés, algues, coquillages…
Explorez cet écosystème fascinant, puis participez à un quiz en salle pour tester vos connaissances sur les étonnantes petites bêtes qui peuplent notre littoral !
Première partie sur la plage et seconde partie en salle.
Pour adultes et enfants (de plus de 6 ans) accompagnés d’un adulte, dans la limite des 15 places disponibles.
Merci de vous munir de bonnes chaussures fermées.
Nous vous rappelons que la réservation est obligatoire.
Cette sortie est également proposée aux groupes, sur demande et sur disponibilité.
(1 km / 2h) Niveau 1
*En cas d’imprévu météorologique, nous nous réservons le droit d’annuler sans préavis la visite. .
Sur la digue Devant l’horloge, place du Petit-Enfer Luc-sur-Mer 14530 Calvados Normandie +33 2 31 97 33 25
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English : Environnement et créatures de la plage
Let’s discover the foreshore, its peculiarities, its sea leash. Followed by a shellfish quiz. Ages 6 and up. Reservations required.
(1km/2h) Level 1
L’événement Environnement et créatures de la plage Luc-sur-Mer a été mis à jour le 2026-02-05 par Office de tourisme de Cœur de Nacre
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