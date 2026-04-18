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Déjeuner spectacle Souvenir-Souvenir Casino Tranchant Luc-sur-Mer

Déjeuner spectacle Souvenir-Souvenir Casino Tranchant Luc-sur-Mer jeudi 5 novembre 2026.

Lieu : Casino Tranchant

Adresse : 20 Rue Guynemer

Ville : 14530 Luc-sur-Mer

Département : Calvados

Début : jeudi 5 novembre 2026

Fin : jeudi 5 novembre 2026

Heure de début : 12:30:00

Tarif :

Luc-sur-Mer

Déjeuner spectacle Souvenir-Souvenir

Casino Tranchant 20 Rue Guynemer Luc-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-05 12:30:00
fin : 2026-11-05 15:30:00

Date(s) :
2026-11-05

Des années 60 aux années 2000, Dancing Show vous embarque pour un voyage à travers les décennies mythiques
Des années 60 aux années 2000, Dancing Show vous embarque pour un voyage à travers les décennies mythiques, porté par les plus grands tubes qui ont marqué votre histoire.

Mêlant chant, danse et performance, ce cabaret met en lumière un artiste transformiste au charisme éclatant.   .

Casino Tranchant 20 Rue Guynemer Luc-sur-Mer 14530 Calvados Normandie  

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English : Déjeuner spectacle Souvenir-Souvenir

From the 60s to the 2000s, Dancing Show takes you on a journey through mythical decades

L’événement Déjeuner spectacle Souvenir-Souvenir Luc-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-18 par Calvados Attractivité

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