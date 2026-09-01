Exposition de Pierre-Yves Bonnot, peintre naturaliste Illustrations sur livres anciens Galerie du Petit Enfer Luc-sur-Mer

Informations pratiques

Luc-sur-Mer

Exposition de Pierre-Yves Bonnot, peintre naturaliste Illustrations sur livres anciens

Galerie du Petit Enfer 11, Place du Petit-Enfer Luc-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-09-11 15:00:00

fin : 2026-09-17 19:00:00

Date(s) :

2026-09-11

Illustrations naturalistes sur livres anciens (livres de remise de prix, atlas, partitions pour piano…). Travail d’observation de la nature réalisé à la gouache rehaussée de crayons

Exposition d’illustrations naturalistes sur livres anciens (livres de remise de prix, atlas, partitions pour piano…).

Travail d’observation de la nature réalisé à la gouache rehaussée de crayons. .

Galerie du Petit Enfer 11, Place du Petit-Enfer Luc-sur-Mer 14530 Calvados Normandie +33 6 07 78 91 51 designdhector@orange.fr

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English : Exposition de Pierre-Yves Bonnot, peintre naturaliste Illustrations sur livres anciens

Naturalistic illustrations in antique books (award books, atlases, piano scores, etc.). Observational drawings of nature executed in gouache and enhanced with pencil

L’événement Exposition de Pierre-Yves Bonnot, peintre naturaliste Illustrations sur livres anciens Luc-sur-Mer a été mis à jour le 2026-08-12 par Calvados Attractivité