Exposition de Pierre-Yves Bonnot, peintre naturaliste Illustrations sur livres anciens Galerie du Petit Enfer Luc-sur-Mer
vendredi 11 septembre 2026 · Galerie du Petit Enfer · Luc-sur-Mer
Informations pratiques
Luc-sur-Mer
Exposition de Pierre-Yves Bonnot, peintre naturaliste Illustrations sur livres anciens
Galerie du Petit Enfer 11, Place du Petit-Enfer Luc-sur-Mer Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-09-11 15:00:00
fin : 2026-09-17 19:00:00
Date(s) :
2026-09-11
Illustrations naturalistes sur livres anciens (livres de remise de prix, atlas, partitions pour piano…). Travail d’observation de la nature réalisé à la gouache rehaussée de crayons
Exposition d’illustrations naturalistes sur livres anciens (livres de remise de prix, atlas, partitions pour piano…).
Travail d’observation de la nature réalisé à la gouache rehaussée de crayons. .
Galerie du Petit Enfer 11, Place du Petit-Enfer Luc-sur-Mer 14530 Calvados Normandie +33 6 07 78 91 51 designdhector@orange.fr
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English : Exposition de Pierre-Yves Bonnot, peintre naturaliste Illustrations sur livres anciens
Naturalistic illustrations in antique books (award books, atlases, piano scores, etc.). Observational drawings of nature executed in gouache and enhanced with pencil
L’événement Exposition de Pierre-Yves Bonnot, peintre naturaliste Illustrations sur livres anciens Luc-sur-Mer a été mis à jour le 2026-08-12 par Calvados Attractivité
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