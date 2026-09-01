Informations pratiques

Luc-sur-Mer

Visite guidée L’Église St-Quentin

Place Abbé Joseph Prieur Luc-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27 14:30:00

fin : 2026-09-27

Date(s) :

2026-09-27

Découvrez son histoire mouvementée, l’architecture et ses décors. Sur réservation (billetterie p.) Participation financière libre

Patricia Lengyel vous propose de (re)découvrir l’histoire mouvementée , l’architecture et le décor de l’église St-Quentin de Luc-sur-mer. Rdv à 14h30 Place de l’Abbé Prieur Participation financière libre Limité à 25 personnes. .

Place Abbé Joseph Prieur Luc-sur-Mer 14530 Calvados Normandie animations@lucsurmer.fr

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English : Visite guidée L’Église St-Quentin

Discover its eventful history, architecture and interiors. Booking required (ticket office) Donations welcome

L’événement Visite guidée L’Église St-Quentin Luc-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de tourisme de Cœur de Nacre