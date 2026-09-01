Visite guidée Le cimetière de Luc et son histoire Luc-sur-Mer
mercredi 23 septembre 2026 · Luc-sur-Mer
Informations pratiques
Luc-sur-Mer
Visite guidée Le cimetière de Luc et son histoire
Place de l’Abbé Joseph Prieur Luc-sur-Mer Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-23 14:00:00
fin : 2026-09-23
Date(s) :
2026-09-23
Patricia vous invite à découvrir celles et ceux qui ont contribué à la grande et petite histoire de la commune. Participation financière libre. Sur réservation (Billetterie p.)
Les défunts parlent aux vivants
Patricia Lengyel vous invite à une promenade dans le Cimetière de Luc et à la (re)découverte de celles et ceux qui ont contribué à la grande et petite histoire de notre commune.
– Participation financière libre
– Places limitées
– Rdv sur le parking de l’Église .
Place de l’Abbé Joseph Prieur Luc-sur-Mer 14530 Calvados Normandie animations@lucsurmer.fr
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English : Visite guidée Le cimetière de Luc et son histoire
Patricia invites you to discover those who have contributed to the history of the commune. Free admission. By reservation only (Ticket office p.)
L’événement Visite guidée Le cimetière de Luc et son histoire Luc-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de tourisme de Cœur de Nacre
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