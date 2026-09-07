Environnements d’art outsider en danger – films documentaires, Résidence privée à Saint-Ange-le-Vieil, Villemaréchal

Informations pratiques

Environnements d’art outsider en danger – films documentaires 18 – 20 septembre Résidence privée à Saint-Ange-le-Vieil Seine-et-Marne

Limité à 15 personnes en même temps

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T15:30:00+02:00 – 2026-09-18T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Environnements d’art outsider en danger

Série documentaire Capharnaüm

L’objectif de la projection de ces films documentaires est de faire connaître et sensibiliser le public aux créations des habitants-paysagistes, selon le terme de l’architecte Bernard Lassus pour désigner des créateurs, souvent autodidactes, qui, à l’instar du Facteur Cheval, transforment leur environnement de vie pour « habiter poétiquement le monde ». Ces œuvres, et les environnements dont ils proviennent, constituent un patrimoine artistique unique, fragile, et très souvent en péril.

Un patrimoine méconnu en danger

Si ces environnements constituent un patrimoine artistique incontestable, leur conservation pose, comme pour l’ensemble des œuvres d’art brut, de multiples problèmes.

Certains, peu nombreux, ont fait l’objet d’une préservation in situ, grâce à des intervenants qui peuvent être privés (comme la cathédrale de Jean Linard, sauvée in extremis par un couple qui l’a racheté, ou la maison de Robert Vasseur restaurée par ses enfants), associatifs (on pense notamment à la Maison Picassiette), en partenariat avec un acteur public (comme le Moulin Fleuri) ou directement public (par exemple le Jardin de Gabriel, à Nantillé, ou celui de Fernand Chatelain).

Ce sont là cependant des cas isolés, même si l’état commence à s’y intéresser. La Maison de la Gaieté, par exemple a récemment reçu l’aide de la Fondation du Patrimoine pour sa restauration.

Dans la plupart des cas, la démarche de conservation privilégie deux niveaux d’intervention qui peuvent être complémentaires : la documentation des environnements, et, lorsque cela est possible, la conservation d’œuvres spécifiques.

La conservation d’œuvres extraites des sites, complétée ou non d’un corpus documentaire, est la voie choisie par les musées. La Fabuloserie, le musée d’art brut de Montpellier, sont dépositaires d’une quantité importante d’œuvres d’artistes singuliers. Le musée de la création franche, à Begles, proposera à sa réouverture une approche dédiée aux environnements outsider.

La documentation est généralement la voie suivie par les acteurs publics, sous forme d’inventaire des sites. C’est la démarche qu’avait suivie, de manière partielle, la région Hauts de France dans les années 90, et que suit actuellement, de manière plus exhaustive, la région Nouvelle Aquitaine. C’est également ce que propose le LaM, par l’intermédiaire de son site sur les habitants-paysagistes, en complément de son fonds documentaire important dans le domaine.

Malheureusement, la plupart de ces environnements finit par disparaître, la documentation ne suffisant pas à les préserver. Faute de moyens financiers, ou simplement d’intérêt, beaucoup ne survivent pas à leur créateur ou à leurs descendants immédiats. Souvent, la faible quantité d’œuvres les constituant leur interdit d’entrer de plein droit sur le marché de l’art, n’attirant qu’une poignée de passionnés.

Le projet

Capharnaüm est une série documentaire créée par un trio d’amis, dont le sujet est la visite de maisons singulières, naïves, environnements d’art brut, etc. Au-delà d’une réflexion sur ces habitats atypiques, ce qui nous intéresse ici est la manière dont les habitant.es-paysagistes vivent, pensent ou fabriquent ces lieux.

Par le biais d’une discussion franche, intime, voire rigolote, nous pouvons telle une petite mouche discrète survoler un instant ces lieux magiques et passer un temps précieux avec ceux/celles qui les bâtissent.

Chaque épisode est un portrait durant entre 10 et 20 minutes.

Le projet entier est porté par 6 personnes.

Réalisation et montage : Angelo Crisanti, Anatole Texier et Alexis Bruyere

Musique : Jacques Satre

Étalonnage : Eugénie Groleau

Graphisme et générique : Adèle Archaimbaud

L’événement

Projection des épisodes de la série Capharnaüm à partir de 15h30, puis de 17h30

Cette projection sera réalisée conjointement avec la visite commentée de la collection de sculptures d’art outsider d’Isabelle Forichon et Thierry de Baillon.

Résidence privée à Saint-Ange-le-Vieil 24 rue de la Chapelle 77710 Villemaréchal Villemaréchal 77710 Saint-Ange-le-Viel Seine-et-Marne Île-de-France +33 (0)6 11 62 49 80 https://tipeekphotos.com Maison et jardin regroupant une collection de sculptures provenant d’environnements d’art outsider existants ou disparus. Véhicule obligatoire

Projection

©tipeekphotos