Envoûtement, Théâtre de La Grange, Bois-d’Arcy

Envoûtement Samedi 9 mai, 20h30 Théâtre de La Grange Yvelines

Sur inscription / Tarif plein : 23€, tarif réduit : 20€, tarif jeune : 13€, Pass Famille : 40€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-09T20:30:00+02:00 – 2026-05-09T22:30:00+02:00

Fin : 2026-05-09T20:30:00+02:00 – 2026-05-09T22:30:00+02:00

A l’issue de sa résidence au Théâtre de la Grange, Amélie Delattre dévoile Envoûtement, une création mêlant théâtre, voix et mouvement. Dans une performance intense et sensible, elle explore les forces invisibles qui nous animent : désir, mémoire, intuition… Le corps devient langage, la parole se fait incantation. Un moment suspendu, entre émotion, mystère et poésie, où l’on se laisse emporter par une présence habitée et un univers singulier.

Théâtre de La Grange 11 rue du parc, 78390 Bois d’Arcy Bois-d’Arcy 78390 Yvelines Île-de-France 0130071180 https://billetterie.boisdarcy.fr/ https://www.facebook.com/La.Grange.de.la.Tremblaye/ [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.boisdarcy.fr/spectacle?id_spectacle=3055&lng=1 »}] Le Théâtre de la Grange fait parti du domaine de La Tremblaye. Vous pouvez y voir des pièces de théâtre, de la danse, des comédies musicales.

Ouverture de billetterie du lundi au mardi de 14h à 18h.

Spectacle Envoûtement Bois d’Arcy Théâtre de La Grange