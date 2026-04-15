Quinze jours dans le désert, Théâtre de La Grange, Bois-d’Arcy

Quinze jours dans le désert Vendredi 17 avril, 20h30 Théâtre de La Grange Yvelines

Sur inscription / Tarif plein : 23€, tarif réduit : 20€, tarif jeune : 13€, Pass famille : 40€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-17T20:30:00+02:00 – 2026-04-17T22:30:00+02:00

Fin : 2026-04-17T20:30:00+02:00 – 2026-04-17T22:30:00+02:00

Dans le cadre de sa résidence au Théâtre la Grange, Valérie Aubert relève le défi de créer avec la complicité des danseurs du C.R.R. de Versailles, une lecture théâtralisée et chorégraphiée d’après les grands thèmes que traversent le journal du jeune Alexis de Tocqueville. Le désert, ce sont les forêts d’Amérique peuplées d’Indiens que les « nouveaux américains » écraseront sans états d’âme au nom du profit, nature comprise. La langue se fera chorégraphie et le mouvement fera écho à l’émotion des mots pour donner naissance à une création sensible et poétique.

Théâtre de La Grange 11 rue du parc, 78390 Bois d’Arcy Bois-d’Arcy 78390 Yvelines Île-de-France 0130071180 https://billetterie.boisdarcy.fr/ https://www.facebook.com/La.Grange.de.la.Tremblaye/ [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.boisdarcy.fr/spectacle?id_spectacle=3047&lng=1 »}] Le Théâtre de la Grange fait parti du domaine de La Tremblaye. Vous pouvez y voir des pièces de théâtre, de la danse, des comédies musicales.

Ouverture de billetterie du lundi au mardi de 14h à 18h.

Spectacle Quinze jours dans le désert Bois d’Arcy Quinze jours dans le désert