ÉPAISSEURS DE LUMIÈRES Hérépian
ÉPAISSEURS DE LUMIÈRES Hérépian mardi 14 juillet 2026.
Hérépian
ÉPAISSEURS DE LUMIÈRES
Avenue de la gare Hérépian Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14
fin : 2026-07-26
Date(s) :
2026-07-14
L’Art du Feu L’Exposition autour du métal
Ferronnerie d’art, sculpture métal, créations forgées ou assemblages contemporains
Salle Rodin du Musée de la Cloche et de la Sonnaille
Ouvert du mardi au dimanche de 14h à 18h
Association HPMC | 06 26 73 47 42
Marije Stoelwinde, peintre
Elfriede Wilderink Baars, verrier fondeur
Ouvert du mardi au dimanche de 14h à 18h
Tout public
Association HPMC | 06 26 73 47 42 .
Avenue de la gare Hérépian 34600 Hérault Occitanie +33 4 67 95 39 95
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English :
The Art of Fire: An Exhibition Focusing on Metal
Artistic ironwork, metal sculpture, forged creations, and contemporary assemblages
Rodin Room at the Museum of Bells and Chimes
Open Tuesday through Sunday from 2:00 p.m. to 6:00 p.m.
HPMC Association | 06 26 73 47 42
L’événement ÉPAISSEURS DE LUMIÈRES Hérépian a été mis à jour le 2026-06-16 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB
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