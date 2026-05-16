Hérépian

ÉPAISSEURS DE LUMIÈRES

Avenue de la gare Hérépian Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-14

L’Art du Feu L’Exposition autour du métal

Ferronnerie d’art, sculpture métal, créations forgées ou assemblages contemporains

Salle Rodin du Musée de la Cloche et de la Sonnaille

Ouvert du mardi au dimanche de 14h à 18h

Association HPMC | 06 26 73 47 42

Marije Stoelwinde, peintre

Elfriede Wilderink Baars, verrier fondeur

Ouvert du mardi au dimanche de 14h à 18h

Tout public

Association HPMC | 06 26 73 47 42 .

Avenue de la gare Hérépian 34600 Hérault Occitanie +33 4 67 95 39 95

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English :

The Art of Fire: An Exhibition Focusing on Metal

Artistic ironwork, metal sculpture, forged creations, and contemporary assemblages

Rodin Room at the Museum of Bells and Chimes

Open Tuesday through Sunday from 2:00 p.m. to 6:00 p.m.

HPMC Association | 06 26 73 47 42

L’événement ÉPAISSEURS DE LUMIÈRES Hérépian a été mis à jour le 2026-06-16 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB