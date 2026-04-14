EPICENTRO, Cinéma André-Malraux, Bondy

EPICENTRO Jeudi 16 avril, 20h00 Cinéma André-Malraux Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-16T20:00:00+02:00 – 2026-04-16T22:04:00+02:00

Fin : 2026-04-16T20:00:00+02:00 – 2026-04-16T22:04:00+02:00

Hubert Sauper, le réalisateur nominé aux Oscars pour Le Cauchemar de Darwin, explore les transformations de Cuba à l’heure où le système communiste est sur le point de s’effondrer. Dans les rues de La Havane, il part à la rencontre des habitants qui partagent leur opinions sur l’impérialisme américain, le capitalisme, leur liberté à Cuba. En suivant des enfants qu’il surnomme Les Petits prophètes dans leur quotidien, le documentaire met la lumière sur la situation historique, politique et économique de l’île d’Or.

Cinéma André-Malraux 25, cours de la Republique, Bondy Bondy 93140 Le Mainguy – Le Moulin à Vent Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://bondyandremalraux.cine.boutique/media/3122?showId=57428 »}]

Epicentro – Hubert Sauper, le réalisateur nominé aux Oscars pour Le Cauchemar de Darwin, explore les transformations de Cuba à l’heure où le système communiste est sur le point de s’effondrer. Dans… Ciné Malraux EPICENTRO