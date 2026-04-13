Épigraphie, Village de l’archéologie de Lyon – Centre Berthelot, Lyon

Épigraphie 13 et 14 juin Village de l’archéologie de Lyon – Centre Berthelot Métropole de Lyon

Animation libre et gratuite, conseillée à partir de 8 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T11:00:00+02:00 – 2026-06-13T19:00:00+02:00

Fin : 2026-06-14T11:00:00+02:00 – 2026-06-14T19:00:00+02:00

Épigraphie

Atelier proposé par le MuMo Musée des Moulages, d’après une idée originale de l’association Bonne Pioche

Étudiez une stèle funéraire couverte d’inscriptions grecques. Une initiation à la technique de l’estampage, à la manière des archéologues sur le terrain, et au grec ancien sont au programme.

L’épigraphie est l’étude scientifique des inscriptions gravées dans les surfaces dures comme la pierre. Complémentaire à l’histoire, cette discipline permet de comprendre les écritures anciennes.

Village de l’archéologie de Lyon – Centre Berthelot 14 avenue Berthelot, 69007 LYON Lyon 69007 Lyon 7e Arrondissement Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes 04 87 24 80 65 Pour la 11e année, le village de l’archéologie s’installe au cœur de Lyon. Le Centre Berthelot, Le Centre Berthelot est un ensemble de bâtiments construit dans les années 1880-1890 pour abriter l’École du service de santé des armées de Lyon-Bron. Désaffecté dans les années 1980, il prend le nom de l’homme politique et scientifique Marcellin Berthelot. Il regroupe plusieurs établissements à vocation pédagogique : le Centre d’Histoire de la Résistance et de la Déportation, l’Institut d’études politiques (« Sciences Po Lyon »), l’Institut d’Urbanisme et la Maison des Sciences de l’Homme Lyon – St Etienne. Métro B, arrêt Jean Macé

Tram T1, arrêt Quai Claude Bernard

Tram T2, arrêt Centre Berthelot

Épigraphie

© Aimé Sonveau