[Équidays] Boogie-Woogie au Haras Le off Aux Trois Damoiselles Beuvron-en-Auge

Informations pratiques

Beuvron-en-Auge

[Équidays] Boogie Woogie au Haras le Off

Aux Trois Damoiselles 20 Place Michel Vermughen Beuvron-en-Auge Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-18 12:00:00

fin : 2026-10-18

Date(s) :

2026-10-18

L’association Beuvron en Tous Sens célèbre les 30 ans de ses soirées de boogie woogie, et prolonge la fête dans le village !

Rendez-vous aux Trois Damoiselles pour profiter du Off et swinguer au rythme des pianos avec l’orchestre ambulant du Les D’artagnans.

L’association Beuvron en Tous Sens célèbre les 30 ans de ses soirées de boogie woogie, et prolonge la fête dans le village !

Rendez-vous aux Trois Damoiselles pour profiter du Off et swinguer au rythme des pianos avec l’orchestre ambulant du Les D’artagnans.

Ambiance festive et décontractée à venir savourer en famille ou entre amis. .

Aux Trois Damoiselles 20 Place Michel Vermughen Beuvron-en-Auge 14430 Calvados Normandie +33 2 31 79 23 05 info@manoirdesens.com

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English : [Équidays] Boogie Woogie au Haras le Off

The Beuvron en Tous Sens association is celebrating 30 years of its boogie-woogie evenings, and is extending the celebrations to the village!

Come along to Les Trois Damoiselles to enjoy the fringe programme and swing to the sound of the pianos with the travelling band Les D’artagnans.

L’événement [Équidays] Boogie Woogie au Haras le Off Beuvron-en-Auge a été mis à jour le 2026-09-01 par OT Normandie Pays d’Auge