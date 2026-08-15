[Équidays] Boogie-Woogie au Haras Le off Aux Trois Damoiselles Beuvron-en-Auge
dimanche 18 octobre 2026 · Aux Trois Damoiselles · Beuvron-en-Auge
Informations pratiques
Beuvron-en-Auge
[Équidays] Boogie Woogie au Haras le Off
Aux Trois Damoiselles 20 Place Michel Vermughen Beuvron-en-Auge Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-18 12:00:00
fin : 2026-10-18
Date(s) :
2026-10-18
L’association Beuvron en Tous Sens célèbre les 30 ans de ses soirées de boogie woogie, et prolonge la fête dans le village !
Rendez-vous aux Trois Damoiselles pour profiter du Off et swinguer au rythme des pianos avec l’orchestre ambulant du Les D’artagnans.
L’association Beuvron en Tous Sens célèbre les 30 ans de ses soirées de boogie woogie, et prolonge la fête dans le village !
Rendez-vous aux Trois Damoiselles pour profiter du Off et swinguer au rythme des pianos avec l’orchestre ambulant du Les D’artagnans.
Ambiance festive et décontractée à venir savourer en famille ou entre amis. .
Aux Trois Damoiselles 20 Place Michel Vermughen Beuvron-en-Auge 14430 Calvados Normandie +33 2 31 79 23 05 info@manoirdesens.com
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English : [Équidays] Boogie Woogie au Haras le Off
The Beuvron en Tous Sens association is celebrating 30 years of its boogie-woogie evenings, and is extending the celebrations to the village!
Come along to Les Trois Damoiselles to enjoy the fringe programme and swing to the sound of the pianos with the travelling band Les D’artagnans.
L’événement [Équidays] Boogie Woogie au Haras le Off Beuvron-en-Auge a été mis à jour le 2026-09-01 par OT Normandie Pays d’Auge
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