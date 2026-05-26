[Équidays] Découverte des soins et thérapies complémentaires pour les chevaux et rencontres des praticiens Equi’potentiels Beuvron-en-Auge
[Équidays] Découverte des soins et thérapies complémentaires pour les chevaux et rencontres des praticiens Equi’potentiels Beuvron-en-Auge mercredi 21 octobre 2026.
Beuvron-en-Auge
[Équidays] Découverte des soins et thérapies complémentaires pour les chevaux et rencontres des praticiens
Equi’potentiels 246 chemin des eaux Beuvron-en-Auge Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-21 10:00:00
fin : 2026-10-21 17:00:00
Date(s) :
2026-10-21
Venez découvrir les soins et approches complémentaires à la médecine vétérinaire classique.
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Sur inscription. .
Equi’potentiels 246 chemin des eaux Beuvron-en-Auge 14160 Calvados Normandie +33 6 11 05 68 73
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English : [Équidays] Découverte des soins et thérapies complémentaires pour les chevaux et rencontres des praticiens
Come and discover treatments and approaches that complement traditional veterinary medicine.
L’événement [Équidays] Découverte des soins et thérapies complémentaires pour les chevaux et rencontres des praticiens Beuvron-en-Auge a été mis à jour le 2026-05-26 par OT Normandie Pays d’Auge
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