[Équidays] Initiation bâpteme de poney en musique Ferme des Six Chemins Beuvron-en-Auge

Beuvron-en-Auge

[Équidays] Initiation bâpteme de poney en musique

Ferme des Six Chemins 3 chemin de la ferme Équestre Beuvron-en-Auge Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-19 14:30:00

fin : 2026-10-20 15:30:00

Date(s) :

2026-10-19 2026-10-20 2026-10-21

À l’occasion des Équidays, venez découvrir le poney de manière ludique à la Ferme Equestre Les Six Chemins ! Un parcours musical est proposé durant cet après-midi d’initiation.

À l’occasion des Équidays, venez découvrir le poney de manière ludique à la Ferme Equestre Les Six Chemins ! Un parcours musical est proposé durant cet après-midi d’initiation.

De 2 ans ½ à 15 ans. Sur inscription. .

Ferme des Six Chemins 3 chemin de la ferme Équestre Beuvron-en-Auge 14430 Calvados Normandie +33 6 98 08 56 76 leprince.martine@orange.fr

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English : [Équidays] Initiation bâpteme de poney en musique

Come and have fun discovering pony riding at the Ferme Equestre Les Six Chemins! There will be a musical programme during this afternoon of initiation.

L’événement [Équidays] Initiation bâpteme de poney en musique Beuvron-en-Auge a été mis à jour le 2026-05-26 par OT Normandie Pays d’Auge