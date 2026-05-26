[Équidays] Initiation bâpteme de poney en musique Ferme des Six Chemins Beuvron-en-Auge
[Équidays] Initiation bâpteme de poney en musique Ferme des Six Chemins Beuvron-en-Auge lundi 19 octobre 2026.
Beuvron-en-Auge
[Équidays] Initiation bâpteme de poney en musique
Ferme des Six Chemins 3 chemin de la ferme Équestre Beuvron-en-Auge Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-19 14:30:00
fin : 2026-10-20 15:30:00
Date(s) :
2026-10-19 2026-10-20 2026-10-21
À l’occasion des Équidays, venez découvrir le poney de manière ludique à la Ferme Equestre Les Six Chemins ! Un parcours musical est proposé durant cet après-midi d’initiation.
À l’occasion des Équidays, venez découvrir le poney de manière ludique à la Ferme Equestre Les Six Chemins ! Un parcours musical est proposé durant cet après-midi d’initiation.
De 2 ans ½ à 15 ans. Sur inscription. .
Ferme des Six Chemins 3 chemin de la ferme Équestre Beuvron-en-Auge 14430 Calvados Normandie +33 6 98 08 56 76 leprince.martine@orange.fr
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English : [Équidays] Initiation bâpteme de poney en musique
Come and have fun discovering pony riding at the Ferme Equestre Les Six Chemins! There will be a musical programme during this afternoon of initiation.
L’événement [Équidays] Initiation bâpteme de poney en musique Beuvron-en-Auge a été mis à jour le 2026-05-26 par OT Normandie Pays d’Auge
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