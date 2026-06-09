Equipe de france de basket: France Vs Finlande Palais des sports Pau

Pau

Equipe de france de basket: France Vs Finlande

Palais des sports Bvd du Cami Salié Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06 20:30:00

fin : 2026-07-06

Date(s) :

2026-07-06

Comme il est de tradition, l’Équipe de France masculine, emmenée par l’entraineur palois Frédéric Fauthoux, installe son camp de base estival à Pau pour préparer ses prochaines compétitions à enjeux deux rencontres qualificatives pour la Coupe du Monde 2027 le vendredi 3 juillet à Anvers face à la Belgique et le lundi 6 juillet face à la Finlande à 20h30 au Palais des Sports de Pau. L’occasion de voir une sélection tricolore d’exception composée de joueurs NBA et d’Euroligue .

Palais des sports Bvd du Cami Salié Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Equipe de france de basket: France Vs Finlande

L’événement Equipe de france de basket: France Vs Finlande Pau a été mis à jour le 2026-06-04 par OT Pau