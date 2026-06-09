Equipe de france de basket: France Vs Finlande Palais des sports Pau
Equipe de france de basket: France Vs Finlande Palais des sports Pau lundi 6 juillet 2026.
Pau
Equipe de france de basket: France Vs Finlande
Palais des sports Bvd du Cami Salié Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06 20:30:00
fin : 2026-07-06
Date(s) :
2026-07-06
Comme il est de tradition, l’Équipe de France masculine, emmenée par l’entraineur palois Frédéric Fauthoux, installe son camp de base estival à Pau pour préparer ses prochaines compétitions à enjeux deux rencontres qualificatives pour la Coupe du Monde 2027 le vendredi 3 juillet à Anvers face à la Belgique et le lundi 6 juillet face à la Finlande à 20h30 au Palais des Sports de Pau. L’occasion de voir une sélection tricolore d’exception composée de joueurs NBA et d’Euroligue .
Palais des sports Bvd du Cami Salié Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine
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English : Equipe de france de basket: France Vs Finlande
L’événement Equipe de france de basket: France Vs Finlande Pau a été mis à jour le 2026-06-04 par OT Pau
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