Equipons les korrigans ! Belle-Isle-en-Terre
Equipons les korrigans ! Belle-Isle-en-Terre jeudi 16 juillet 2026.
Belle-Isle-en-Terre
Equipons les korrigans !
Belle-Isle-en-Terre Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 09:30:00
fin : 2026-07-16 12:00:00
Date(s) :
2026-07-16
En famille, venez écouter l’histoire de notre petit rongeur collectionneur ! Une balade contée forestière à la recherche d’éléments naturels, idéale pour les jeunes enfants et leurs parents… .
Belle-Isle-en-Terre 22810 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 43 08 39
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L’événement Equipons les korrigans ! Belle-Isle-en-Terre a été mis à jour le 2026-06-11 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol
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