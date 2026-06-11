Belle-Isle-en-Terre

Equipons les korrigans !

Belle-Isle-en-Terre Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 14:30:00

fin : 2026-08-05 17:00:00

Date(s) :

2026-08-05

En famille, venez écouter l’histoire de notre petit rongeur collectionneur ! Une balade contée forestière à la recherche d’éléments naturels, idéale pour les jeunes enfants et leurs parents… .

Belle-Isle-en-Terre 22810 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 43 08 39

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L’événement Equipons les korrigans ! Belle-Isle-en-Terre a été mis à jour le 2026-06-11 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol