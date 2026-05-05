Erables et Chênes : quelle diversité !, Jardin botanique Université Paris-Saclay, Orsay
Erables et Chênes : quelle diversité !, Jardin botanique Université Paris-Saclay, Orsay jeudi 7 mai 2026.
Erables et Chênes : quelle diversité ! Jeudi 7 mai, 14h00 Jardin botanique Université Paris-Saclay Essonne
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-07T14:00:00+02:00 – 2026-05-07T15:30:00+02:00
Fin : 2026-05-07T14:00:00+02:00 – 2026-05-07T15:30:00+02:00
Une visite guidée au sein des collections de chênes et d’érables : pour découvrir la diversité des espèces au sein des familles de Sapindacées et de Fagacées.
Chaussures de marche recommandées.
Renseignements : parc-botanique.launay@universite-paris-saclay.fr
Informations : https://www.universite-paris-saclay.fr/luniversite/les-campus/le-jardin-botanique-de-launay
SANS RÉSERVATION – GRATUIT
Jardin botanique Université Paris-Saclay 302 rue du château, 91400 Orsay Orsay 91400 Essonne Île-de-France [{« link »: « mailto:parc-botanique.launay@universite-paris-saclay.fr »}, {« link »: « https://www.universite-paris-saclay.fr/luniversite/les-campus/le-jardin-botanique-de-launay »}]
Une visite guidée au sein des collections de chênes et d’érables du Jardin Botanique de l’Université Paris-Saclay. arbre chêne
UP Saclay/Service Environnement et Paysages
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