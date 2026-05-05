PINT OF SCIENCE – Lumen, Le Plato, Orsay

PINT OF SCIENCE – Lumen 18 – 20 mai Le Plato Essonne

Prix d’entrée : 2 euros/personne , inscription obligatoire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-18T19:00:00+02:00 – 2026-05-18T22:00:00+02:00

Fin : 2026-05-20T19:00:00+02:00 – 2026-05-20T22:00:00+02:00

Pint of Science est un festival international de vulgarisation scientifique, qui aura lieu cette année du 18 au 20 mai. Nous organiserons l’ensemble des 3 soirées au Plato (la brasserie du Lumen) de 19h00 à 22h00.

L’objectif de ce festival est de sortir les sciences des labos et d’offir un espace aux chercheur·es et au public pour se réunir, être curieux et discuter de la recherche dans un environnement détendu.

Le Plato 8 avenue des Sciences, 91190 Gif-sur-Yvette Orsay 91400 Campus Urbain de Paris-Saclay Essonne Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://pintofscience.fr/events/gif-sur-yvette/ »}]

Pint of Science au Plato (Brasserie du Lumen), Thèmes : #1 Les coulisses des métiers de la recherche ; #2 Maîtriser la lumière, comprendre le monde ; #3 Pollutions invisibles : chimies et impacts #Pint26 Sciences