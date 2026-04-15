Éric Serra Live, Zénith de Nantes Métropole, Saint-Herblain

Éric Serra Live Samedi 21 novembre, 20h00 Zénith de Nantes Métropole Loire-Atlantique

46,50 € à 129 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-21T20:00:00+01:00 – 2026-11-21T22:00:00+01:00

Fin : 2026-11-21T20:00:00+01:00 – 2026-11-21T22:00:00+01:00

Concert

Compositeur, explorateur du son et figure majeure de la musique de film, Éric Serra façonne depuis plus de quatre décennies une œuvre singulière, à la croisée du rock, de l’électronique et du symphonique.

Compagnon de route de Luc Besson depuis « Le Dernier combat » (1983), il a réinventé la bande originale française en la rendant organique, instinctive et profondément humaine.

Après le succès de sa tournée de ciné-concerts avec « Le Grand Bleu » en 2023, il revient en 2026 pour célébrer 45 ans de création avec « Éric Serra Live ». Sur scène, il sera tour à tour bassiste, chanteur et chef d’orchestre, entouré de ses fidèles musiciens.

Ce spectacle revisite ses œuvres emblématiques dans une version repensée, immersive et contemporaine.

Zénith de Nantes Métropole Boulevard du Zénith, Saint-Herblain Saint-Herblain 44800 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.zenith-nantesmetropole.com/shows/ERIC%20SERRA%20LIVE%20-21190 »}]

Plongez dans l’univers musical et visuel d’Éric Serra Live Zénith